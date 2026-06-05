ILLITが、日本での熱い人気を証明した。6月5日、Billboard JAPANが発表した2026年上半期チャート（集計期間：2025年11月24日〜2026年5月24日）によると、ILLITは、総合ソングチャートと総合アルバムチャートのポイントを合算した「アーティスト100」で34位を記録した。【写真】「ガチ天使」ILLIT、海辺に映える“清純美”これは、同期間に同チャートへランクインした海外女性アーティストの中で最高順位となる。（写真＝BELIFT LAB