キム・スヒョンの疑惑を提起した容疑者の拘束送致を受け、所属事務所がコメントを発表した。6月5日、所属事務所のゴールドメダリストは公式声明を発表。【キス写真も】捏造されたキム・スヒョンの未成年交際キム・スヒョンに関するデマを流した容疑者Aについて、「警察の捜査の結果、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律違反（虚偽事実の適示による名誉毀損）、ストーキング犯罪の処罰等に関する特例法違反、性暴力犯罪