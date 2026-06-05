BTSの『ARIRANG』が、Billboard Japanの上半期ランキングで「Hot Albums」1位を獲得した。日本での変わらぬ人気を証明している。【注目】「好きすぎて滅」V、日本で見せた“最強アイドル”の姿6月5日、Billboard Japanが発表した2026年上半期チャート（集計期間：2025年11月24日〜2026年5月24日）によると、3月20日にリリースされたBTSの5thフルアルバム『ARIRANG』が、総合アルバムチャート「Hot Albums」で首位に輝いた。タイト