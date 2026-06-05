【モデルプレス＝2026/06/05】ファミリーマートでは、創立45周年イヤーの取り組みの一環で、バリスタ監修の「FAMIMA CAFE」過去最多メニュー数を搭載した新型コーヒーマシンを全国約16,400店舗で導入。あわせてカップのデザインが刷新したほか、かねてより要望のあったLLサイズの大容量コーヒーが加わった。おいしさへのこだわりを含む多角的なリニューアルの全容を紹介していく。【写真】新カップ一覧＆限定デザイングッズも登場