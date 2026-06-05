大正7年(1918年)創業のハナマルキ(長野県伊那市)は、常に新しい挑戦を続ける老舗みそメーカーである。熟成させたみそにさらにこうじを追加し再び熟成させた「追いこうじみそ」や、粉末みそとフリーズドライ具材を直充填した「すぐ旨カップみそ汁」などを展開している。直近では、4月に料理家の和田明日香さんを起用した「液体塩こうじ」のテレビCMを放映開始した。同社は塩こうじブーム真っ只中の2012年4月に粒状の塩こうじを発売