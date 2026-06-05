【モデルプレス＝2026/06/05】Hey! Say! JUMPの高木雄也（※「高」は正式には「はしごだか」）が、6月4日深夜放送のラジオ番組「高木雄也のYOU YAKAI」（FM大阪・毎週木曜25時30分〜）に出演。嵐のラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」に言及する場面があった。【写真】松潤が撮影 嵐ラストライブ後の乾杯ショット◆高木雄也、嵐ラストライブで涙嵐は、5月31日に東京ドームで行われたラストライブ「ARASHI LIVE