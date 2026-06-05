【MG 1/100 ドワッジ【再販】】 予約開始：6月5日11時 8月 発送予定 価格：5,940円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MG 1/100 ドワッジ」を8月に再販する。6月5日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は5,940円。 本製品は、アニメ「機動戦士ガンダムZZ」より、ドムの系譜を継ぐ量産型モビルスーツ「ドワッジ」を、同社のプラモデルシリ