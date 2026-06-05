◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月５日、栗東トレセン昨年のマイルＣＳで３着などがあるウォーターリヒト（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）は厩舎周りの運動で、輸送前日の最終調整を終えた。前走の読売マイラーズＣで１２着と大敗し、その後は２週間ほど短期放牧。当週は馬場が重かったとはいえ、５６秒８―１２秒３と控えめにするなどソフトな形で調整を勧めてきた。