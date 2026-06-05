タレントの指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ「≠ＭＥ」の櫻井ももが５日までに自身のインスタグラムを更新。かわいらしい私服姿が話題だ。「お気に入りのおようふく」と白地にピンクの花柄がちりばめられたふわりとしたワンピース姿を披露。「スカートふわふわでかわいすぎるの」「お嬢さまももきゅんっっ」と記し、頬に手を添えてウィンクする写真などを投稿した。この投稿にファンからは「プリンセスだ〜〜ふ