◆米大リーグブレーブス２―７ブルージェイズ（４日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が４日（日本時間５日）、敵地・ブレーブス戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、５打数２安打でチームの４連敗ストップに貢献した。ブレーブスの先発は３７歳左腕のセール。通算１５３勝で、２４年にはサイ・ヤング賞にも輝いた好左腕で、岡本は初対戦だった。初回の１打席目は