あなたは読めますか？突然ですが、「瞑る」という漢字読めますか？日常で非常によく行う動作ですが、いざ漢字一文字で書かれると、読み方に迷う方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「つむる」でした！瞑るは、まぶたを閉じるという意味です。単に目を閉じるだけでなく、心を落ち着かせたり、何かを深く考えたり、あるいは見なかったことにするといったニュアンスでも使われる言葉です。具体的な使い方としては、「静