あなたは読めますか？突然ですが、「牡蠣」という漢字読めますか？冬の味覚として大人気のあの食材ですが、いざ漢字で提示されると、読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「かき」でした！「牡蠣」とは、イタボガキ科の二枚貝の総称です。「海のミルク」と呼ばれるほど栄養価が高く、生食やフライ、鍋物など様々な料理で親しまれています。漢字に「牡（オス）」という字が入っているのは、かつて