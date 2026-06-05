【新華社サンクトペテルブルク6月5日】ロシアのプーチン大統領は4日、第29回サンクトペテルブルク国際経済フォーラムに出席する世界の主要通信社の責任者らと会見し「ロシアと中国の首脳間の良好な関係は、両国関係の新たな展望を継続的に切り開く強固な基盤である」と表明した。