【新華社サンクトペテルブルク6月5日】ロシアのプーチン大統領は4日、第29回サンクトペテルブルク国際経済フォーラムに出席する世界の主要通信社の責任者らと会見し「中国は力強く発展しており、グローバル経済や世界政治、そして国際問題でますます重要な役割を果たしている」と述べた。