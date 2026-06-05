9人組ガールズグループ「NiziU」のMAYA（24）が、4日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。寮の自室にコレクションしている物を明かした。同番組では「妥協無しガチ美容法」をテーマにトークを展開。入浴後のストレッチ、筋トレ、マッサージ、美顔器での肌管理をほぼ毎日続けているというMAYAは「美顔器とかマッサージ器が大好きで」と打ち明けた。「新作を見つけると絶対買っちゃう」といい、