◇インターリーグブルージェイズ7−2ブレーブス（2026年6月5日アトランタ）メジャー初登板のブルージェイズのチャド・ダラス投手（25）が4日（日本時間5日）、敵地でのブレーブス戦に2番手で2回途中から登板し、3回2/3を1失点でメジャー初登板初勝利を手にした。自ら「神業」でメモリアルを祝った。3回の守備。3−0から1点返された3回2死一、三塁。打者スミスに7球目のカットボールを弾き返されると、打球はワンバウンド