◇インターリーグブルージェイズ7−2ブレーブス（2026年6月4日アトランタ）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）は4日（日本時間5日）、敵地でのブレーブス戦に3戦ぶりとなる「4番・三塁」で先発出場し、5打数2安打、2三振だった。チームは7−2で勝利し、連敗を4で止めた。マルチ安打は13号を放った2日（同3日）同戦以来2戦ぶり。3回の第2打席三塁内野安打は、この回の3点先制に結びつき役目を果たした。打率は．225