バイオリニストの高嶋ちさ子（57）が4日、Instagramを更新。ダウン症の姉・みっちゃんこと未知子さんが激怒したというLINEのやり取りを公開し、反響を呼んでいる。【映像】姉・未知子さんとお寿司満喫＆LINEのやり取り（複数カット）高嶋は、これまでにもInstagramで、お寿司ランチを満喫する姿や、高嶋が出演したテレビ番組での発言を注意するLINEのメッセージなど、未知子さんとの日常を発信してきた。高嶋ちさ子、ダウン症