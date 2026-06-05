元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が5日までにブログを更新。夫で元プロレスラーのタレント佐々木健介（59）との結婚31周年を迎えたことを報告した。北斗は「実は、本日6月4日は私達夫婦の31回目の結婚記念日」と切り出し、「なのでお祝いに、トンカツで結婚記念日祝い！！」と、夫と飲食店で様々なとんかつ料理を堪能した写真をアップした。帰宅後は「ちゃんとケーキを買っておいてくれたパパ本当に毎年、毎年、あり