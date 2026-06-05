小学校の銀行口座から横領した疑いで、元教頭の男が逮捕されました。小林佳巨容疑者は市川市立塩焼小学校の教頭だった2024年10月からおよそ4カ月間、学校名義の口座で管理していた、保護者らから集めた教材費など現金およそ350万円を横領した疑いがもたれています。小林容疑者は去年の卒業式前日に突然行方が分からなくなったあと、都内のホテルで見つかり、その際に横領したことを話したということです。小林容疑者は「借金の返済