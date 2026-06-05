ロシア出身で、兵庫・姫路市で育ったコラムニストでタレントの小原ブラス（34）が5日までにThreadsを更新。日本国内での出生率が過去最低となったことについて私見を述べた。厚生労働省は3日、人口動態統計を発表。2025年に国内で生まれた日本人の子どもの数（出生数）は67万1236人で、過去最少となった。小原は「出生率が過去最低！出生数をあげないとーー！！っていまだに騒いでるけど、まだ諦めないんだ」と言及。「子供を産み