退職後は、自然の多い場所でゆっくり過ごしたい。そう考えて、別荘や地方の家に関心を持つ人は少なくありません。現役時代にはできなかった暮らしを楽しむことは、老後の大きな楽しみでもあります。しかし、別荘は購入して終わりではありません。管理費、固定資産税、修繕費、移動の負担など、持ち続けるためのコストが重くのしかかることもあります。「年に何度も来れば元は取れる」…退職後の夢だった山の別荘康夫さん（仮名・70