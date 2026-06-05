世帯年収2,000万円超のパワーカップルがペアローンを組めば、平均的な所得の家庭では手が出ない高額な不動産も購入可能です。しかし、もし離婚という事態になったら大変です。高所得者ならではの問題が噴出するからです。パワーカップルの離婚に伴うペアローンのリスクと、その後に続く債務整理の問題を見ていきます。司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏が解説します。合理的に見えたペアローンも、離婚となれば「大問題」に