「東大卒らしいママ」が来る――懇親会で始まった妙な緊張感中高一貫校の保護者同士の集まりでは、子どもの成績や進学だけでなく、親自身の職業や学歴までも噂になることがあります。【漫画】中高一貫校のママ会では親の学歴までもが話題に…（全編を読む）特に教育熱心な家庭が集まる学校ほど、その空気は独特です。神奈川県内の中高一貫校に子どもを通わせるAさん（40代）が驚いたのは、ある懇親会でのできごとでした。その日、