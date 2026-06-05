アウトドアライフの可能性を広げる！2026年5月6日、一部改良を受けたトヨタの人気ミニバン「ノア／ヴォクシー」が正式リリースされ、1.8リッターのハイブリッド車のみというシンプルなグレード体系でリスタートしました。新型では、より精悍なフロントフェイスを手に入れるとともに、デュアルパワースライドドアや大型化した液晶モニターといった装備類も充実しています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「ノア／ヴォクシ