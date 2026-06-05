働くママにとって、休憩時間は貴重なリフレッシュタイムではないでしょうか。だからこそ過ごし方は人それぞれですよね。みんなでおしゃべりしたり、昼寝をしたり、用事を済ませに外にでたり。その日によって過ごし方が違う人もいるかもしれません。今回は、同僚の昼休みの過ごし方に疑問を感じたママからの投稿です。『最近入ったパートさん。自分の車でランチを食べ、昼休みが終わるまで車で過ごしています。職場には休憩室があり