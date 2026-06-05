子育て世帯は、生活費の他の学費など、何かとお金がかかるのではないでしょうか。貯金したいけれど、日々の支出が多すぎて貯金ができないという声もありそうです。先日ママスタコミュニティには、お金にまつわる悲痛な声が寄せられていました。『パート代を貯金できない人はいる？子どもの習い事や食費で消えてしまう。周りはパート代を全額貯金している人ばかりだから、このままではまずいなと思って』子育てをしながらパートで