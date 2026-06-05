timeleszの原嘉孝が、6月4日（木）に自身のInstagramを更新。同日に開催された『バレーボールネーションズリーグ』の開幕セレモニー会見のオフショットを公開した。【写真】うれしそう！原嘉孝、石川祐希、西田有志、高橋藍の豪華4ショット■「こんなに幸せなことはありません」オリンピック、世界バレーと並ぶ世界3大大会の一つである『バレーボールネーションズリーグ』の応援サポーターを務める原はこの日、男子日本代表