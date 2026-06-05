山形市によりますと、きのう午後7時10分ごろ、山形県山形市下東山の河川敷でクマのような動物1頭が目撃されました。 【画像】クマ出没場所 市が注意をよびかけています。 ■クマ目撃場所（画像） ■６月のクマ目撃場所（山形市） 6月5日（金曜）午前7時58分頃大字山寺地内の路上にてクマ1頭を目撃6月4日（木曜）午後7時10分頃大字下東山地内の河川敷にてクマのような動物1頭を目撃6月4日（木曜）午後6時53分頃大