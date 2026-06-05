山形市によりますと、きょう午前7時58分ごろ、山形県山形市山寺地の路上でクマ1頭が目撃されました。 【写真を見る】【地図あり】付近ではきのうも...山形市山寺でクマ目撃（山形） 付近ではきのうもクマ１頭が目撃されています。市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（画像） ■６月のクマ目撃情報（山形市） 6月5日（金曜）午前7時58分頃大字山寺地内の路上にてクマ1頭を目撃6月4日（木曜）午後7時10分頃大