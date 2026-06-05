日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。6月5日に“米どころ”新潟県で開幕する「ヨネックスレディス」。優勝副賞として長岡市からはコシヒカリ6俵が用意されている。そこで日々のトレーニングに励む選手たちに「1日に何杯ご飯を食べている？」と質問した動画を投稿した。【動画】女子プロたちが見せた「ご飯のお供」へのこだわり今回の動画に登場した選手たちは「1日3杯」という答えが圧倒的。そして「好きなご飯のお