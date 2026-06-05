5日午前、愛知県知多市の菓子製造会社で火事があり、現在も消火活動が続けられています。消防によりますと5日午前9時前、知多市岡田の「竹新製菓」の従業員から、「お菓子を焼いている機械から出火。火が天井まで上がっている」と119番通報がありました。火事があったのはあられやおかきなどを製造する会社で、消防車7台が出動して現在も消火活動が続けられています。けが人や、逃げ遅れた人がいるかは分かっていません。