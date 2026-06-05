女優の飯島直子（58）が4日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）に出演。よく見るYouTubeチャンネルを明かした。この日はタレントのぺえがゲスト出演。ぺえは同番組のファンだといい、「私本当にこの番組好きなんです。大好き」と愛を語った。同番組の魅力について「余計なことを考えないで見れる」と説明。「考えたくもないじゃん。こんな生きてるだけで疲れる世の中で」と話した。すると、飯