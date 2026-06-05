４日に放送されたフジテレビ系ドラマ「今夜、秘密のキッチンで」では、ラストシーンで、いよいよモラハラ夫・渉（中村俊介）の本領が発揮される。この日の「今夜、秘密のキッチンで」では、あゆみ（木南晴夏）への思いが抑えられない慧（高杉真宙）が、ついに藤子（滝本美織）へ結婚を白紙に戻したいと告げる。しかもあゆみへの思いも告げられショックを受ける藤子。あゆみも渉に慧への思いを告げることを決心。夕食後、財布