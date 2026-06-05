「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが5日までに、自身のインスタグラムを更新。仕事終わりの「しごおわ飯」を投稿した。「最近は好きなものを食べつつ、お酒だけは控えめに全部を我慢するのは続かないから、自分なりの『我慢ポイント』を見つけるようにしてます！！」とつづり、ボディーラインが際立つピチピチ黒ニットトップスにショートパンツ姿で、すしを笑顔でほおばるショットを公開した。サムズア