【Gamees】 6月5日提供開始 利用料金：無料 LIVENTは6月5日、趣味のゲームをおこづかいに変える、ゲーマー向けマネタイズサービス「Gamees（ゲーミーズ）」の提供を開始した。利用料金は無料。 「Gamees」は、ゲームプレーヤーやゲーム配信者と、プロモーションを行ないたい企業をマッチングするサー