5日朝、愛知県知多市の製菓工場で火事があり、現在も消火活動が続けられています。 消防によりますと、5日午前8時57分ごろ、知多市岡田の竹新製菓で「工場が燃えている」と従業員から119番通報がありました。 消防車など10台が出動し、消火活動が続けられています。 竹新製菓は老舗のおかきメーカーで、「おかき屋 辰心」を運営しています。 出火当時、工場は稼働中だったとみられ、約80人の従業員