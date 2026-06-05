高血圧が気になる時には『ざるそば×大根おろし』！冷えや肩こりにも効果的な食べ方とは 高血圧が気になるときには『ざるそば×大根おろし』 高血圧が気になるときにおすすめしたいのはそばです。そばに豊富に含まれている栄養成分ルチンには、血圧を上げる物質の働きを弱める作用があります。ビタミンCとともに毛細血管を強くする働きもあるので、高血圧による動脈硬化や脳血管障害の予防に役立ちます。 そばには実の中心部