【岡山県高校総体2026】5日、バスケットボール女子の準決勝で倉敷翠松が78対45で作陽学園に勝利し、6日の決勝に駒を進めました。 ■5日の結果[シゲトーアリーナ]〈準決勝 第1試合〉倉敷翠松 78-45 作陽学園 決勝は6日（土）に岡山市北区のシゲトーアリーナで開催。KSBのYouTubeチャンネルでLive配信します。