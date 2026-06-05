提供：国営讃岐まんのう公園 香川県まんのう町の国営讃岐まんのう公園で、6月6日から7月5日まで「あじさいまつり」が開かれます。 初夏を代表する花「アジサイ」40品種、約2万本を楽しめます。まんのう公園によりますと、5日はまだ咲き始めですが、6月中旬には見頃を迎える見込みです。 あじさいまつりの期間中、土曜日曜にさまざまなイベントが企画されています。6日と7日は「浴衣レンタル＆着付け」が体験できます