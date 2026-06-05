1時間の商談はやりすぎ！？重要なセールストークは15分で済まさなければならない理由 十分な事前準備が打ち合わせ成功のカギになる みなさんは打ち合わせの時間をどのくらいで考えているでしょうか？30分や１時間と設定する人が多いかもしれません。もちろん、その場の雰囲気によって長引く可能性がありますから、余裕を持って時間設定しておくことは大切です。 しかし、重要なセールストークは15