中日の低迷は、単なる戦力不足だけで片づけられるものではない。開幕から5連敗を喫し、4月中旬にも6連敗。5月26日に始まったセ・パ交流戦では4連勝と好スタートを切ったものの、そこから再び失速し、5月終了時点でセ・リーグ最下位に沈んでいる。開幕前にはAクラス入りを予想する評論家も少なくなかっただけに、ファンの失望も大きいのではないだろうか。【西尾典文／野球ライター】【写真】セ・パ交流戦では４連勝も…低迷が