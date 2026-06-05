今年の交流戦も今日から後半戦。すっかり定着した試合ですが、ここに来るまでは紆余曲折がありました。プレーする選手、運営する球団、そして試合を伝えるメディアまで……東海ラジオで35年間、プロ野球実況に携わった村上和宏さんがいままでの舞台裏を解説します。【写真特集】平成を彩った、「異色の野球人」たち放送権料の問題今年のセ・パ交流戦も今日から後半戦となります。2020年シーズンは、コロナ禍による緊急事態宣