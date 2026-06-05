女優・南沙良が抜群スタイルのオフショットを公開した。南は５日までに自身のＳＮＳを更新。インスタグラムに「映画『マジカル・シークレット・ツアー』ジャパンプレミアありがとうございました」とつづると、オフショットを３枚アップ。大きなゴールドのボタンが付いた白のセットアップのコーディネート姿を披露した。この投稿にファンからは「完璧に綺麗」「ミニスカかわいい」「金ボタンかわいい」「スタイル良いし美脚