昨年グラビアでブレイクを果たし、“グラビア界の大本命”とも呼ばれる女優の福井梨莉華（21）。一度は大学進学を考えるも、演技の仕事をしたいと上京してから約2年。数々の雑誌の表紙を飾り、1st写真集では念願だった海外ロケも実現させた。撮影現場を重ねる中で、表現者としての手応えを感じるようになった彼女のこの1年での変化を聞いた。【写真15枚】本人は自覚がないと言うけれど…「垢抜けた？」と言われる福井梨莉華1年