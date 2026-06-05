新日本プロレスはきょう５日、群馬・高崎市のＧメッセ群馬で「ＢＥＳＴＯＦＴＨＥＳＵＰＥＲＪｒ．３３」を開催する。「ロビー・イーグルス×藤田晃生」、「ＹＯＨ×マスター・ワト」のＢＯＳＪ準決勝が行われる今大会。６・１４大阪城ホールで行われる「ＩＷＧＰヘビー」「ＮＥＶＥＲ無差別」選手権へ向けた前哨戦もマッチメイクされた。第５試合の８人タッグマッチでＮＥＶＥＲ王者で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」成田蓮がウルフ