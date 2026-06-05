警視庁（手前）東京都江戸川区にある金塊を取り扱う業者に対し、警視庁が古物営業法に基づく立ち入り検査をしていたことが5日、捜査関係者への取材で分かった。同庁は5月、この業者を狙ったとする強盗予備容疑で男2人を逮捕。金塊に関する情報が匿名・流動型犯罪グループ（匿流）に流れたとみており、防犯指導や取引実態の把握を進める。捜査関係者によると、検査は4日に実施し、取引記録の保存などを指導したという。この業者