歌舞伎役者、俳優の市川團十郎さんが6月5日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちの最近の画像を公開しました。 【写真を見る】【 市川團十郎 】長女の麗禾さんと長男の勸玄さんの最新ショット公開「会わない間に、身長越えた？のかな」成長に驚き團十郎さんは、長女の麗禾（市川ぼたん）さんと長男の勸玄（市川新之助）さんが仲良く頬を寄せてスマートフォンの画面を見ている姿を撮影した画像を投稿。 画像は他にも