料理研究家・リュウジ氏（40）が5日に公式X（旧ツイッター）を更新。実業家・堀江貴文氏（53）の発言に反論した。堀江氏は3日に配信されたYouTube経営エンタメ番組「REALVALUE」で、「うちの浜田（寿人シェフ）がWAGYUMAFIAで、凄くやさしくしてあげたのに“WAGYUMAFIAのラーメンはまずい”とか、わざわざ言ってきて」とユーチューバー・SUSURUを批判。続けて「リュウジと一緒だよ。俺だったら、悪口言ってもいいと思ってる