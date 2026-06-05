メッセンジャー黒田有（56）が4日深夜放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜午後11時17分＝関西ローカル）に出演し、東京と大阪のギャラ事情について語った。番組内のコーナー「劇場合間メシ」では、お笑いコンビ囲碁将棋の根建太一（45）が、憧れの先輩漫才師である黒田と食事をしながらトークを展開した。根建が「東京進出を考えられたことはありますか？」と尋ねると、黒田は「33歳のときとか、進出というか、結